Der VfB Stuttgart beendet die Pokalsaison des VfL Bochum. Pechvogel des Abends ist Philipp Strompf, der dem VfB mit einem Eigentor und einem Platzverweis den Weg zum Sieg ebnet.

Erst ein Eigentor, dann die Rote Karte: Der Bochumer Philipp Strompf hat dem VfB Stuttgart fast im Alleingang zum Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals verholfen. Auf äußerst kuriose Weise ebnete der Abwehrspieler des VfL dem Cup-Verteidiger den Weg zum 2:0 (1:0)-Sieg beim Zweitligisten.

Strompf erwischt einen gebrauchten Tag

Zunächst köpfte der 27-Jährige den Ball nach einem langen Einwurf ins eigene Tor (12.), dann sah er nach Videobeweis wegen einer Notbremse Rot (45.+1). Der VfB hatte die Bochumer Hilfe in der ersten Halbzeit dringend nötig, denn trotz mehr als 70 Prozent Ballbesitz erspielten sich die Schwaben nicht eine zwingende Torchance.

Kurz nach der Pause sorgte Deniz Undav im stimmungsvollen Ruhrstadion vor 25.940 Zuschauerinnen und Zuschauern für die Entscheidung (47.). Es war das achte Tor des Nationalspielers in den letzten sechs Pflichtspielen.

Die Aufstellungen:

VfL Bochum: T. Horn - Morgalla (60. Passlack), Loosli, Strompf, Wittek - Lenz (46. Masovic), Ibrahima Sissoko, Pannewig - Alfa-Ruprecht (61. Koscierski), Wätjen (76. P. Hofmann) - Francis Onyeka (46. Kwarteng)

Trainer: Uwe Rösler

VfB Stuttgart: Bredlow - Jeltsch (89. Stergiou), Chabot, Hendriks (61. Nartey) - Assignon, Karazor, Stiller (76. Andrés), Mittelstädt - El Khannouss (61. Führich), Leweling (76. Bouanani) - Undav

Trainer: Sebastian Hoeneß