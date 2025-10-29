DFB-Pokal:Schalke kassiert Klatsche in Darmstadt
von Alex Küpper
Darmstadt bleibt in dieser Saison eine Macht am Böllenfalltor. Auch gegen den FC Schalke 04 halten die Lilien ihre weiße Heim-Weste und stehen verdient im DFB-Pokal-Achtelfinale.
Darmstadt 98 hat den Höhenflug von Schalke 04 gestoppt und den Tabellenführer der 2. Bundesliga aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Hessen setzten sich in einem überraschend einseitigen Duell in der zweiten Runde mit 4:0 (2:0) durch und zogen ins Achtelfinale ein. Zudem nahmen die Darmstädter Revanche für die Niederlage in der Liga (0:1) am vergangenen Freitag.
Beim schnellen Wiedersehen in Darmstadt trafen Hiroki Akiyama (23.), Matej Maglica (28.), Fraser Hornby (48.) und Bartosz Bialek (60.) für die Gastgeber.
Die Aufstellungen:
SV Darmstadt 98: Schuhen – Lopez (76. Bader), P. Pfeiffer (76. Vukotic), Maglica, Holland – Klefisch (76. Papela), Akiyama, Corredor, Hornby, Marseiler (80. Will) – Lidberg (59. Bialek)
Trainer: Florian Kohfeldt
FC Schalke 04: Karius - Ayhan, Katic (63. Sanchez), Kurucay – Gantenbein (70. Donkor), El-Faouzi, Schallenberg (71. Grüger), Porath, Bachmann, Karaman (63. Younes) – Sylla (63. Remmert)
Trainer: Miron Muslic
Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg)