DFB-Pokal - Highlights: Schalke kassiert Klatsche in Darmstadt

DFB-Pokal:Schalke kassiert Klatsche in Darmstadt

von Alex Küpper

|
Hiroki Akiyama (SV Darmstadt 98, M) mit Frasier Hornby (SV Darmstadt 98, 09) und Kai Klefisch (SV Darmstadt 98, r) jubeln.

Darmstadt bleibt in dieser Saison eine Macht am Böllenfalltor. Auch gegen den FC Schalke 04 halten die Lilien ihre weiße Heim-Weste und stehen verdient im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Darmstadt 98 hat den Höhenflug von Schalke 04 gestoppt und den Tabellenführer der 2. Bundesliga aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Hessen setzten sich in einem überraschend einseitigen Duell in der zweiten Runde mit 4:0 (2:0) durch und zogen ins Achtelfinale ein. Zudem nahmen die Darmstädter Revanche für die Niederlage in der Liga (0:1) am vergangenen Freitag.

Beim schnellen Wiedersehen in Darmstadt trafen Hiroki Akiyama (23.), Matej Maglica (28.), Fraser Hornby (48.) und Bartosz Bialek (60.) für die Gastgeber.

Die Aufstellungen:

SV Darmstadt 98: Schuhen – Lopez (76. Bader), P. Pfeiffer (76. Vukotic), Maglica, Holland – Klefisch (76. Papela), Akiyama, Corredor, Hornby, Marseiler (80. Will) – Lidberg (59. Bialek)
Trainer: Florian Kohfeldt

FC Schalke 04: Karius - Ayhan, Katic (63. Sanchez), Kurucay – Gantenbein (70. Donkor), El-Faouzi, Schallenberg (71. Grüger), Porath, Bachmann, Karaman (63. Younes) – Sylla (63. Remmert)
Trainer: Miron Muslic

Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg)

