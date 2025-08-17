Borussia Mönchengladbach entgeht gegen Atlas Delmenhorst knapp einer Blamage. Der Oberligist hält bravourös mit und fordert den Bundesligisten bis zum Schluss.

Borussia Mönchengladbach hat nur mit großer Mühe eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane siegte in Oldenburg gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Fünftligisten Atlas Delmenhorst mit 3:2 (2:2), offenbarte eine Woche vor dem Bundesligastart gegen den Hamburger SV aber vor allem defensiv noch erhebliche Probleme.

Mönchengladbach muss bis zum Schluss zittern

Der Bundesligist begann aktiv und dominant. Zugang Haris Tabakovic traf aus kurzer Distanz nur die Latte (18.), wenig später sorgte Robin Hack per Lupfer für die Führung. Der Oberligist zeigte sich aber keineswegs geschockt, Steffen Rohwedder glich nach schöner Kombination aus. Noch vor der Pause wurde es turbulent: Hack brachte die Borussia auf Vorlage von Kevin Stöger wieder in Front, doch Linus Urban besorgte per Distanzschuss fast postwendend das 2:2.

Nach dem Seitenwechsel ließ U21-Nationalspieler Rocco Reitz die Riesenchance auf die Führung liegen, als er aus wenigen Metern nur den Innenpfosten traf (51.). Die Borussia drückte in der Folge mächtig auf das 3:2, ließ aber immer wieder beste Gelegenheiten ungenutzt. Nico Elvedi belohnte dann die Gladbacher Bemühungen. Beim Fünftligisten schwanden nun die Kräfte. Dennoch musste der Erstligist bis zum Ende zittern, weil er nach dem 3:2 nicht konsequent auf den vierten Treffer ging.

Die Aufstellungen:

Atlas Delmenhorst: Schobert - Urban, Siech, Burke, Temin - J. Tomic (73. Schallschmidt), Hefele (62. Lameyer), Gijsen (83. Widiker), L. Diop (73. Fagerström) - Poplawski (83. Dähnenkamp), Rohwedder

Trainer: Key Riebau

Borussia Mönchengaldbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks (46. Chiarodia), Ullrich (84. Netz) - Sander (84. Castrop), Reitz, Honorat, Stöger (90. +2 Fraulo), Hack (89. Ranos) - Tabakovic

Trainer: Gerardo Seoane