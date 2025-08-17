Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nach leichten Startschwierigkeiten seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert. Beim stark kämpfenden Oberligisten FV Engers setzte sich der Champions-League-Teilnehmer mit 5:0 (2:0) durch.
Eintracht-Sieg vor den Augen des DFB-Präsidenten
In einer zähen ersten Hälfte platzte der Knoten für das Team von Trainer Dino Toppmöller durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause, Jean-Mattéo Bahoya (44.) und Neuzugang Ritsu Doan (45.) trafen.
Die Wirkungstreffer verschafften Frankfurt vor den Augen des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf deutlich Ruhe. Erneut Doan (54.) legte nach, Elye Wahi (89.) und Paxten Aaronson (90.+1) sorgten für das standesgemäße Ergebnis.
Die Aufstellungen:
FV Engers: Serdarusic - Eberhardt, Meinert, Thewalt, Schmitten, Müller - Semchuk (79. Hoti), Ed-Daoudi (62. Kesikci), Müller (78. Splettstößer), Simons (79. Willma) – Naric (55. Arbursu)
Trainer: Julian Feit
Eintracht Frankfurt: Grahl - Kristensen, Collins, R. Koch, Nkounkou – Larsson (71. Höjlund), Chaibi, Doan (80. Aaronson), Uzun (62. Wahi), Bahoya (62. Knauff) - Burkardt (80. Batshuayi)
Trainer: Dino Toppmöller
Schiedsrichter: Robert Kampka (Köln)