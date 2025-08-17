Eintracht Frankfurt setzt sich als haushoher Favorit beim FV Engers durch. Angeführt von ihrem neuen Kapitän Robin Koch besiegen die Hessen den Oberligisten aus Neuwied.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nach leichten Startschwierigkeiten seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert. Beim stark kämpfenden Oberligisten FV Engers setzte sich der Champions-League-Teilnehmer mit 5:0 (2:0) durch.

Eintracht-Sieg vor den Augen des DFB-Präsidenten

In einer zähen ersten Hälfte platzte der Knoten für das Team von Trainer Dino Toppmöller durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause, Jean-Mattéo Bahoya (44.) und Neuzugang Ritsu Doan (45.) trafen.

Die Wirkungstreffer verschafften Frankfurt vor den Augen des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf deutlich Ruhe. Erneut Doan (54.) legte nach, Elye Wahi (89.) und Paxten Aaronson (90.+1) sorgten für das standesgemäße Ergebnis.

Die Aufstellungen:

FV Engers: Serdarusic - Eberhardt, Meinert, Thewalt, Schmitten, Müller - Semchuk (79. Hoti), Ed-Daoudi (62. Kesikci), Müller (78. Splettstößer), Simons (79. Willma) – Naric (55. Arbursu)

Trainer: Julian Feit

Eintracht Frankfurt: Grahl - Kristensen, Collins, R. Koch, Nkounkou – Larsson (71. Höjlund), Chaibi, Doan (80. Aaronson), Uzun (62. Wahi), Bahoya (62. Knauff) - Burkardt (80. Batshuayi)

Trainer: Dino Toppmöller