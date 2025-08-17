Klare Sache für den 1. FC Kaiserslautern gegen den RSV Eintracht aus Stahnsdorf: Im pickepackevollen Stadion in Babelsberg kann der Oberligist dem FCK nicht das Wasser reichen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat ohne Probleme seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal erfüllt. In der ersten Runde besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Lieberknecht den Pokaldebütanten RSV Eintracht, einen Oberligisten aus Brandenburg, deutlich mit 7:0 (4:0).

Vorentscheidung schon in der ersten Hälfte

Vor 7.479 Zuschauern im ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion ebneten zwei frühe Tore von Fabian Kunze in der elften Minute und Mahir Emreli (15.) dem Favoriten den Weg zum Einzug in die zweite Runde. Neun Minuten später war die Vorentscheidung zu Gunsten der drückend überlegenen Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gefallen. Nach einer Ecke von Kapitän Marlon Ritter köpfte Ji-Soo Kim zum 3:0 ein. Daniel Hanslick (34.) nach einem Konter sorgte für die frühe Vorentscheidung.

Die Hausherren dagegen tauchten nicht ein einziges Mal gefährlich vor Lauterns Schlussmann Julian Krahl auf. Drei Minuten nach Wiederanpfiff schien Ritter das Torfestival der zweiten Halbzeit mit dem fünften Treffer einzuleiten. Doch Lautern schaltete einen Gang zurück und kam erst in der 71. Minute nach einem Torwartfehler durch den eingewechselten Tobias Raschl zum halben Dutzend. Richmond Tachie setzte in der Schlussminute noch einen drauf.

Die Aufstellungen:

RSV Eintracht: Brenn - Fron (83. Yatkiner) , Kruska, Mustapha - Ekallé, Hellwig (69. Sommer), Krüsemann (83. Seeger), Samson - Steinborn (83. Lehmann), Plumpe (69. Jupolli), Ti. Göth

Trainer: Patrick Hinze

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Sirch, Gyamfi (41. Kleinhansl), J.-S. Kim - Asta, S. Sahin (46. Raschl), F. Kunze (60. Aremu), Haas - Ritter (73. Tachie), Hanslik (60. Alidou), Emreli

Trainer: Torsten Lieberknecht