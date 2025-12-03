DFB-Pokal:FC Bayern ringt starke Unioner nieder
Der FC Bayern erreicht mit viel Mühe das Viertelfinale. Union Berlin verlangt den Münchnern bis zur Schlussminute alles ab. Die Highlights mit Originalkommentar von Gari Paubandt.
Rekordsieger Bayern München hat die knifflige Aufgabe bei Union Berlin mit Hilfe von drei Standard-Toren gemeistert und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Team von Trainer Vincent Kompany gewann das Achtelfinale im Stadion An der Alten Försterei mit reichlich Mühe 3:2 (3:1) und darf weiter auf den ersten Pokal-Triumph seit 2020 hoffen.
Vor 22.012 Fans in Berlin trafen die Gäste schon in der ersten Hälfte dreimal nach ruhenden Bällen. Zwischen den Berliner Eigentoren von Ilyas Ansah (12. Minute) und Diogo Leite (45.+4) machte Stürmer Harry Kane ein Tor (24.). Leopold Querfeld sorgte per Handelfmeter (40.) und Foul-Strafstoß (55.) zweimal für den Berliner Anschluss.
Die Aufstellungen:
1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite – Haberer, Khedira, Kemlein, Schäfer (84. Burcu), Rothe (88. Nsoki) - Jeong (84. Skarke), Ansah
Trainer: Steffen Baumgart FC
Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (86. H. Ito) - Kimmich, Pavlovic (49. Goretzka) - Olise (87. Kim), Karl (73. Gnabry), Luis Diaz - Kane
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)