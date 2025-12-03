Rekordsieger Bayern München hat die knifflige Aufgabe bei Union Berlin mit Hilfe von drei Standard-Toren gemeistert und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Team von Trainer Vincent Kompany gewann das Achtelfinale im Stadion An der Alten Försterei mit reichlich Mühe 3:2 (3:1) und darf weiter auf den ersten Pokal-Triumph seit 2020 hoffen.