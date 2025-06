1. FC Union Berlin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

1. FC Union Berlin |

Union Berlin wurde 1966 gegründet und ist in der Saison 2019/2020 erstmals in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Zwei Saisons später qualifizierten sie sich für die Champions-League. Unter den Fans ist der Verein als "Eisern Union" bekannt. ZDFheute informiert zum 1. FC Union Berlin aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.