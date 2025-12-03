DFB-Pokal:Kiel bezwingt HSV im Elfmeterschießen
von Moritz Zschau
Im Duell der Nordklubs bringt erst das Elfmeterschießen die Entscheidung - zu Gunsten des Zweitligisten aus Kiel. Gegen den HSV avanciert Phil Harres dabei zum Mann des Abends.
Bitteres Ende für den Hamburger SV in einem turbulenten Pokalkrimi: Das Team von Trainer Merlin Polzin ist im Achtelfinale des DFB-Pokals an Holstein Kiel gescheitert. Drei Tage nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg gegen den VfB Stuttgart unterlagen die Hanseaten dem Zweitligisten mit 2:4 nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden.
Nach 90 zwar unterhaltsamen, aber torlosen Minuten war es in der Verlängerung so richtig zur Sache gegangen. Erst traf ausgerechnet der zuletzt nicht berücksichtigte Bakery Jatta zur HSV-Führung (107.), dann rettete ein Freistoß von Phil Harres Kiel ins Elfmeterschießen (118.). Harres traf auch entscheidend vom Punkt.
Die Aufstellungen:
Hamburger SV: Peretz - Ramos, Vuskovic, Torunarigha (98. Soumahoro) – Gocholeishvili (82. Dompé), Fabio Vieira, Remberg (64. Meffert), Muheim - Philippe, Königsdörffer (99. Jatta), Rössing-Lelesiit (64. Sahiti)
Trainer: Merlin Polzin
Holstein Kiel: Weiner - Ivenzic, Zec, Komenda (78. Nekic) – Rosenboom (106. Müller), Knudsen, Davidsen (60. Schwab), Tolkien – Therkelsen (78. Niehoff), Kapralik (94. Köster), Harres
Trainer: Marcel Rapp
Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)