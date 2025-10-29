Der SC Freiburg erreicht mit einem Sieg bei Fortuna Düssdorf das Achtelfinale. Hilfreich ist dabei ein Blitzstart mit zwei Treffern in den ersten sechs Minuten.

Der SC Freiburg hat nach einem Blitzstart das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Breisgauer bezwangen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf auswärts nach zwei frühen Toren 3:1 (2:1) und schafften wie im Vorjahr den Sprung unter die besten 16 Teams.

Fortunas sportliche Krise hält an

Igor Matanovic (1.) und Vincenzo Grifo (6.) sorgten im ersten Pokal-Heimspiel der Fortuna seit sechs Jahren frühzeitig für Ernüchterung beim Düsseldorfer Publikum. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Anouar El Azzouzi (20.) war zu wenig, Derry Scherhant (90.+2) sorgte in der Crunchtime für die Entscheidung.

Für die Rheinländer, die unter ihrem neuen Trainer Markus Anfang auch das dritte Pflichtspiel verloren, geht die sportliche Krise weiter.

Die Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier – Zimmermann (53. Zimmer), Oberdorf, Daland, Schmidt (79. Suso) - Breithaupt – Rasmussen (79. Raimund), Muslija, El Azzouzi, Appelkamp – Itten (21. D. Schmidt)

Trainer: Markus Anfang

SC Freiburg: Müller – Kübler (88.Treu), Ginter, Lienhart, Günter (63. Makengo)- Eggestein, Manzambi – Beste (78. Rosenfelder), Suzuki, Grifo (78. Scherhant) – Matanovic (63. Adamu)

Trainer: Julian Schuster