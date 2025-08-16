DFB-Pokal:FC St. Pauli gewinnt Krimi gegen Norderstedt

Der Favorit begann überzeugend und verbuchte schon in der ersten Hälfte 19:0 Torschüsse - einzig einen Treffer blieben die hoch überlegenen Hamburger den 30.000 Zuschauern lange schuldig. Immer wieder scheiterten sie am bärenstarken Keeper Lars Huxsohl.

St. Paulis Chancenwucher setzte sich nach der Pause fort. Oft kam der letzte Pass der Hamburger nicht an oder Huxsohl stand im Weg. Pech für den Bundesligisten: Matthias Pereira Lage (82.) traf nur die Unterkante der Latte. In der Verlängerung wurde der Außenseiter immer gefährlicher. St. Paulis Torwart Vasilj (116.) rettete bei einem Schuss von Norderstedts Falk Gross sein Team vor einer Blamage. Später wurde er zum Helden im Elfmeterschießen.