DFB-Pokal:Regionalligist FV Illertissen blamiert "Club"

In einem verrückten Spiel kassiert der 1. FC Nürnberg im dritten Pflichtspiel der Saison die dritte Niederlage. Regionalligist FV Illertissen schlägt den Club im Elfmeterschießen.

Nürnberg zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine erschreckend schwache Leistung. Während die Amateurmannschaft ihre Chancen von Denis Milić (2.) und Yannick Glessing (43.) eiskalt nutzte, agierten die Franken trotz Ballbesitzwerten um die 80 Prozent völlig ideen- und antriebslos. Entsprechend quittierten die mitgereisten Fans die Leistung zur Pause mit lauten Pfiffen.

Die Spieler nahmen sich die harte Reaktion offenbar zu Herzen. Nürnberg kam aktiver aus der Pause, spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Berkay Yilmaz (65.) sah sich Illertissen immer größerem Druck ausgesetzt.

Der "Club" ließ sich dabei auch von einer rund zehnminütigen Spielunterbrechung wegen eines Gewitters nicht irritieren: Nach den Treffern von Artem Stepanov (78.) und Semir Telalovic (87./Foulelfmeter) sah Nürnberg schon wie der sichere Sieger aus, doch Tobias Rühle rettete den Underdog in die Verlängerung. Die blieb torlos. Im Elfmeterschießen traf Clayton Irigoyen entscheidend.

Die Aufstellungen

Illertissen: Witte - Gölz (78. Muth), Neuberger, Zeller, Heckmann - Cocic, Embaye (100. Ekinci), Hingerl (90.+1 Gerstmayer) - Hausmann (78. Irigoyen-Goni) - Glessing, Milic (67. Rühle) - Trainer: Holger Bachthaler

Nürnberg: Mathenia - Gruber, Knoche (46. Stepanov), Lotschoschwili - Lubach, Janisch (46. Jander), Koudossou (90.+2 Karafiát) - Chaikhoun, Yilmaz - Telalovic, Biron (64. Maboulou) - Trainer: Miroslav Klose

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)