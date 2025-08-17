Zähe Angelegenheit für den FC Schalke 04 beim 1. FC Lok Leipzig: Der Regionalligist zwingt den ambitionierten Zweitligisten mit einer couragierten Leistung in die Verlängerung.

Der FC Schalke 04 hat die Auftakthürde im DFB-Pokal mit viel Mühe erst in der Verlängerung genommen. Beim Nordost-Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig kam der Zweitligist zu einem schwer erkämpften 1:0 (0:0)-Arbeitssieg. Der eingewechselte Bryan Lasme (107. Minute) erlöste die Königsblauen mit seinem Siegtreffer vor 11.900 Zuschauern im ausverkauften Bruno-Plache-Stadion.

Wirbel um Schalker Antwi-Adjei

Die Schalker begannen druckvoll und gerieten in der dominanten Startphase nur einmal in Gefahr. Unterbrochen wurde der Schalker Spielfluss durch Vorfälle auf den Rängen. Bei einem Einwurf flog offenbar ein Gegenstand in Richtung Christopher Antwi-Adjei, der daraufhin den Kontakt zum Gespann um Schiedsrichter Max Burda suchte. Der Verdacht rassistischer Beleidigungen durch Fans ließ sich zunächst nicht verifizieren.

Antwi-Adjei sagte nach dem Spiel: "Ich will die Worte nicht nennen, die gefallen sind. Ich bin kein Typ, der nach Hause geht und weint. Trotzdem finde ich das enttäuschend, dass man das in der heutigen Zeit noch immer vorfindet auf dem Platz. Als normaler Mensch gehört sich so etwas nicht." Das Spiel wurde für knapp fünf Minuten unterbrochen.

Schalke ging in der Folge der Schwung verloren. In den Offensivaktionen fehlten die letzte Konsequenz und Präzision. Die vom früheren Schalke-Profi Jochen Seitz trainierten Leipziger hatten durch Ayodele Adetula (41.) und Alexander Siebeck (44.) dagegen gute Möglichkeiten.

Schalke fehlen gegen Lok die Ideen

Nach der Pause war ein Klassenunterschied weiter kaum auszumachen. Schalke fehlten die Ideen. Die Chance von Moussa Sylla (57.) hatte Seltenheitswert. Der Angreifer verpasste den späten Siegtreffer und traf nur die Latte (82.).

In der Verlängerung war Schalke dem Lucky Punch näher. Sylla (95.) und Lasme (105.), dessen Schuss Lok-Torhüter Andreas Naumann an den Pfosten lenkte, scheiterten knapp. Kurz darauf war Lasme erfolgreich.

Die Aufstellungen:

1. FC Lok Leipzig: Naumann - Dombrowa, von Piechowski, Wilton, Grözinger - Siebeck (96. Verkamp), Abderrahmane, Arcalean (65. Kang), C. Maier (65. Cevis), Adetula - Maderer (78. Ziane)

Trainer: Jochen Seitz

FC Schalke 04: Heekeren - T. Becker (69. Sanchez), Katic, Kurucay (80. Ayhan) - Grüger (80. Lasme) , El-Faouzi, Antwi-Adjei, V. Becker, E. Höjlund (80. Bachmann), Karaman (91. Gantenbein) - Sylla

Trainer: Miron Muslic