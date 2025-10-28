DFB-Pokal:BVB-Keeper Kobel wird zum Held in Frankfurt
Hochspannung in Frankfurt mit dem besseren Ende für Borussia Dortmund. Die Höhepunkte des DFB-Pokalspiels der Eintracht gegen den BVB mit Originalkommentar von Gari Paubandt.
Im Elfmeter-Krimi hat Niko Kovac bei seiner Rückkehr nach Frankfurt mit Borussia Dortmund die schwierige Bewährungsprobe im DFB-Pokal bestanden und das Achtelfinale erreicht. Der BVB-Coach setzte sich mit seinem Team im Topspiel der zweiten Runde bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt mit 4:2 im Elfmeterschießen durch.
Intensiver Pokalfight
Fares Chaibi vergab im Showdown entscheidend vom Punkt und hielt den Traum vom sechsten Pokalsieg der Borussia am Leben. Julian Brandt (48.) hatte den Treffer des ehemalige Dortmunders Ansgar Knauff (7.) in einem intensiven Pokalfight gekontert.
Die Aufstellungen:
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, R. Koch, Theate - Doan, Larsson (73. Skhiri), Chaibi, Brown, M. Götze (73. Uzun), Knauff (88. Bahoya, 120. Batshuayi) – Burkardt
Trainer: Dino Toppöller
Borussia Dortmund: Kobel – Anselmino (46. Süle), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson, Sabitzer (91. Nmecha), Bellingham, Svensson, Adeyemi (77. Guirassy), Brandt (91. Chukwuemeka) – Beier (84. Fabio Silva)
Trainer: Niko Kovac
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)