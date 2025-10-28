DFB-Pokal:Hertha ringt die SV Elversberg nieder
von Marc Windgassen
Hertha BSC steht im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Berliner behalten in einem ausgeglichenen Zweitliga-Duell gegen die SV Elversberg die Oberhand. Ein bisschen Glück ist auch dabei.
Hertha BSC hat den Traum vom DFB-Pokalfinale im heimischen Olympiastadion am Leben gehalten. Die Berliner gewannen am Dienstag das Zweitrunden-Duell mit dem Zweitliga-Rivalen SV Elversberg mit 3:0 (1:0) und zogen zum dritten Mal nacheinander ins Achtelfinale ein.
Michael Cuisance (15.), Sebastian Grönning (58.) und Jon Thorsteinsson (90.+4, Foulelfmeter) trafen für die Hertha. Elversberg-Kapitän Lukas Pinckert hatte kurz zuvor nach einer Notbremse im Strafraum die Rote Karte gesehen (90.+3). Für Elversberg ist wie im Vorjahr in der zweiten Runde Schluss.
Die Aufstellungen:
Hertha BSC: T. Ernst - Eitschberger, Gechter, Marton Dardai, Karbownik (71. Kolbe) – Eichhorn (71. Seguin), Demme (86. Thorsteinsson) – Krattenmacher (80. Winkler), Cuisance, Reese – Grönning (80. Schuler)
Trainer: Stefan Leitl
SV Elversberg: Kristof – Gyamerah (58. Keidel), Rohr (83. Le Joncour), Pinckert, Mickelson - Conde, Poreba – Stange (58. Petkov), Conté, Zimmerschied (72. Malanga) – Ebnoutalib (72. Schnellbacher)
Trainer: Vincent Wagner
Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz)