  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
DFB-Pokal Saison 2025/26
Videos

DFB-Pokal - Highlights: Hertha ringt die SV Elversberg nieder

DFB-Pokal:Hertha ringt die SV Elversberg nieder

von Marc Windgassen

|
Toni Leistner und Linus Gechter im Spiel gegen Elversberg am 28.10.25

Hertha BSC steht im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Berliner behalten in einem ausgeglichenen Zweitliga-Duell gegen die SV Elversberg die Oberhand. Ein bisschen Glück ist auch dabei.

Hertha BSC hat den Traum vom DFB-Pokalfinale im heimischen Olympiastadion am Leben gehalten. Die Berliner gewannen am Dienstag das Zweitrunden-Duell mit dem Zweitliga-Rivalen SV Elversberg mit 3:0 (1:0) und zogen zum dritten Mal nacheinander ins Achtelfinale ein.

Michael Cuisance (15.), Sebastian Grönning (58.) und Jon Thorsteinsson (90.+4, Foulelfmeter) trafen für die Hertha. Elversberg-Kapitän Lukas Pinckert hatte kurz zuvor nach einer Notbremse im Strafraum die Rote Karte gesehen (90.+3). Für Elversberg ist wie im Vorjahr in der zweiten Runde Schluss.

Die Aufstellungen: 

Hertha BSC: T. Ernst - Eitschberger, Gechter, Marton Dardai, Karbownik (71. Kolbe) – Eichhorn (71. Seguin), Demme (86. Thorsteinsson) – Krattenmacher (80. Winkler), Cuisance, Reese – Grönning (80. Schuler)
Trainer: Stefan Leitl

SV Elversberg: Kristof – Gyamerah (58. Keidel), Rohr (83. Le Joncour), Pinckert, Mickelson - Conde, Poreba – Stange (58. Petkov), Conté, Zimmerschied (72. Malanga) – Ebnoutalib (72. Schnellbacher)
Trainer: Vincent Wagner

Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz)

Thema
DFB-Pokal

Mehr Fußball

DFB-Pokal - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min