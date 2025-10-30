DFB-Pokal:FC Bayern erstickt Kölns Gegenwehr im Keim

Der 1. FC Köln beginnt die Partie gegen den FC Bayern bockstark, geht gar in Führung. Dann macht der FC Bayern Ernst und schenkt dem FC noch das ein oder andere Tor ein.

Bayern München träumt weiter von seiner Rückkehr zum Sehnsuchtsort Berlin. In der zuletzt regelmäßig tückischen zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich der Rekordsieger auch dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Harry Kane mit 4:1 (2:1) beim aufmüpfigen 1. FC Köln durch. Das Team von Vincent Kompany hat den ersten Pokalsieg seit 2020 damit fest im Blick.

FC Bayern stellt Startrekord auf

Nach der Kölner Führung durch Stürmer Ragnar Ache (31.) brachten Luis Díaz (36.) und Harry Kane (38.) den 20-maligen Titelträger auf Kurs. Dabei profitierten die Bayern auch vom nicht eingesetzten Videobeweis. Díaz hatte beim Ausgleich einen Meter im Abseits gestanden.

Nach der Pause räumten Kane (64.) und Michael Olise (72.) alle Zweifel am Weiterkommen aus. Für die bislang makellosen Bayern war es seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt.

Die Aufstellungen:

1. FC Köln: Zieler - Schmied, Martel, Lund - Sebulonsen, Krauss (75. Kainz), Johannesson (79. Maina), Kaminski (79. Waldschmidt) – Bülter (64. Özkacar), Ache, El Mala (65. Huseinbasic)

Trainer: Lukas Kwasniok

FC Bayern München: Urbig – Stanisic (88. Guerreiro), Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Pavlovic – Olise (76. Karl), Gnabry (62. Goretzka), Diaz (88. Boey) – Kane (88. Jackson)

Trainer: Vincent Kompany