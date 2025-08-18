DFB-Pokal:Amiris Zaubertor bringt Mainz in Runde zwei

Mainz 05 kann sich auf Nadiem Amiris Schusstechnik verlassen. Der Mittelfeldspieler des FSV trifft per Freistoß und entscheidet so die Partie gegen ein starkes Dynamo Dresden.

Bundesligist Mainz 05 hat seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal gelöst und Schwung für das straffe Startprogramm aufgenommen. Drei Tage vor dem Play-off-Hinspiel in der UEFA Conference League bei Rosenborg Trondheim in Norwegen siegte das Team von Trainer Bo Henriksen im Erstrunden-Duell bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden mit 1:0 (1:0).

Mainz zu Beginn schläfrig

Überhaupt nicht wach wirkten zu Beginn auch die Mainzer, bei denen Stürmer Nelson Weiper aufgrund von Wechsel-Diskussionen nicht im Kader stand. Robin Zentner (3.) und Dominik Kohr (6.) retteten zweimal in letzter Sekunde, allen voran SGD-Stürmer Nils Fröling ließ mehrere gute Gelegenheiten für den Underdog liegen.

Dann aber sorgte Nadiem Amiri mit seinem Freistoß aus 25 Metern für den Brustlöser. Die Gäste wurden in der Folge besser und hätten durch Paul Nebel zweimal nachlegen können (33./41.).

Dresdner Lemmer verschießt Handelfmeter

In der zweiten Hälfte setzte sich das Spiel auf Augenhöhe fort, Jakob Lemmer ließ mit seinem schwach geschossenen Elfmeter nach Handspiel von Ben Bobzien die beste Chance auf den Ausgleich liegen. Bo Henriksen sah in der hektischen Schlussphase wegen Spielverzögerung außerhalb seiner Coachingzone noch die Rote Karte und musste auf die Tribüne (87.).

Die Aufstellungen:

Dynamo Dresden: Schreiber - Faber, Boeder, Bünning, Risch - Sapina (84. Menzel), Amoako, N. Hauptmann (64. Herrmann), Lemmer, Kother (78. Oehmichen) - Fröling (78. Kutschke)

Trainer: Thomas Stamm

1. FSV Mainz 05: Zentner - da Costa, Bell (46 Leitsch), Kohr (64. Hanche-Olsen) - Widmer, Amiri, Kai. Sano, Nordin, Nebel (75. Lee), Sieb - Hollerbach (64. Bobzien)

Trainer: Bo Henriksen