DFB-Pokal: Kane rettet den FC Bayern in Wiesbaden, die Highlights

DFB-Pokal, erste Runde: Die besten Szenen des Spiels SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München mit dem Originalkommentar von Oliver Schmidt.

Der FC Bayern München ist mit sehr viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der deutsche Meister siegte beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 (1:0), nachdem sie eine zwischenzeitliche 2:0-Führung verspielt hatten. Damit bleiben die Münchner trotz des glanzlosen Auftritts seit dem Erstrunden-Aus beim TSV Vestenbergsgreuth vor 31 Jahren im Auftaktspiel des Wettbewerbs ungeschlagen.

Wehen Wiesbaden kämpft sich zurück

Harry Kane (90.+4) erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Münchner. Zuvor hatte Fatih Kaya mit einem Doppelschlag in der 64. und 70. Minute den Außenseiter zurück ins Spiel gebracht, nachdem das Weiterkommen der Münchner nach Treffern von Kane per Foulelfmeter (16.) und Michael Olise (51.) bereits besiegelt schien. Kane verschoss zudem einen Foulelfmeter (76.).

Die Aufstellung:

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt (71. Wohlers), Gillekens, Janitzek, May - Gözüsirin, Bogicevic (71. Greilinger) - Schleimer, Johansson (59. Haji Lor) - Agrafiotis (59. Flotho), Kaya (78. Lewald)

Trainer: Nils Döring

FC Bayern München: Urbig - Boey (77. Laimer), Kim, Tah, Guerreiro (77. Stanisic) - Kimmich, Pavlovic (67. Goretzka) - Karl (67. Gnabry), Olise, Díaz - Kane

Trainer: Vincent Kompany