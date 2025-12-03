Freiburg schaltet den SV Darmstadt 98 aus. Mit einer konzentrierten Leistung und einem gut aufgelegten Vincenzo Grifo setzt sich der SC gegen den Zweitligisten aus Hessen durch.

Der Traum vom Endspiel in Berlin lebt: Der SC Freiburg ist ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Mittwochabend im Achtelfinale gegen Zweitligavertreter Darmstadt 98 souverän mit 2:0 (1:0) durch.

Matchwinner Vincenzo Grifo

Vincenzo Grifo traf dabei zunächst mit einem präzisen und wuchtig verwandelten Foulelfmeter in den Winkel (42. Minute). Dann bereitete der Flügelspieler den zweiten Treffer von Lucas Höler (69.) und damit die Entscheidung zugunsten des Fußball-Bundesligisten vor.

Einen noch deutlicheren Erfolg vergab der 32-Jährige, als er mit einem zweiten Foulelfmeter an der Latte scheiterte (84.). Darmstadt verlor kurz vor Schluss noch Matej Maglica per Gelb-Roter Karte (88.) und muss sich auf das Zweitliga-Geschehen konzentrieren.

Die Breisgauer erreichten damit erstmals seit der Saison 2022/23 wieder die Runde der letzten acht. Damals war das Team an RB Leipzig gescheitert. Die Viertelfinal-Partien steigen Anfang Februar.

Die Aufstellungen:

SC Freiburg: F. Müller - Kübler, Ginter, Rosenfelder, Günter - M. Eggestein, Manzambi (85. Adamu) - Beste (64. Treu), Y. Suzuki (65. Osterhage), Grifo (90.+3 Scherhant) - Höler (90.+3 Matanovic)

Trainer: Julian Schuster

SV Darmstadt 98: Schuhen - P. Pfeiffer, Klefisch, Maglica - Bader (68. López), Papela (89. Will), Akiyama (89. Lakenmacher), Marseiler (85. Bialek) - Corredor, Richter (68. Holland) - Lidberg

Trainer: Florian Kohfeldt