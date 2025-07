Hertha BSC - Aktuelle News und Hintergründe

Hertha BSC |

Hertha BSC wurde am 25. Juli 1892 gegründet. Der Verein gewann 1930 und 1931 zweimal die Deutsche Meisterschaft und war 1963 Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Herthas größer Erfolg in der Bundesliga war die Vize-Meisterschaf 1975. ZDFheute informiert zur Hertha BSC aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights des Vereins in der Übersicht.