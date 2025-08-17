Der SC Paderborn erledigt seine erste Prüfung im DFB-Pokal erfolgreich. Die Ostwestfalen besiegen dank dreier Treffer in der ersten Hälfte Drittligist Viktoria Köln.

Der SC Paderborn hat die erste Runde im DFB-Pokal ohne große Probleme überstanden. Bei Drittligist Viktoria Köln zeigte der Zweitligist vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung und siegte verdient mit 3:1 (3:0).

Bei der Pokal-Premiere von SCP-Trainer Ralf Kettemann traf Adriano Grimaldi früh doppelt (5. und 8. Minute), Filip Bilbija verwandelte einen Foulelfmeter (36.). Für Köln konnte David Otto (60.) verkürzen.

Viktorias Aufholjagd kommt zu spät

Vor 5.409 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg sorgte ein Torwartfehler gegen zunächst mutig agierende Hausherren für den Traumstart der Gäste: Keeper Dudu ließ sich bei einem Rückpass zu viel Zeit, Grimaldi attackierte ihn und traf aus kurzer Distanz. Drei Minuten später erhöhte er per Kopf nach einer Flanke von Raphael Obermair. Der dritte Treffer fiel nach einem Foul von Florian Engelhardt an Sebastian Klaas vom Punkt.

Nach der Pause zeigte Köln mehr Offensivdrang und belohnte sich: Nach einem Versuch von Jonah Sticker aus der Distanz und einigem Hin und Her im Strafraum fing Otto den Ball ab und setzte ihn unten rechts ins Eck. Paderborn ließ die Vorentscheidung liegen, als Stefano Marino einen Solo-Konter (75.) vergab. In einer hektischen Schlussphase gab es noch einmal Chancen auf beiden Seiten, doch am Ende lief Viktoria die Zeit davon.

Die Aufstellungen:

FC Viktoria Köln: Dudu - L. Dietz, Greger, Sticker – Wolf (46. Kloss), Eisenhuth, Engelhardt (46. Münst), Handle (78. Popp), D. Otto, Velasco (46. Tonye) - Lobinger

Trainer: Marian Wilhelm

SC Paderborn: Schubert - M. Hoffmeier, Götze, Brackelmann (61. Scheller) - Curda, Engelns, Klaas (61. Castaneda), Obermair, Bätzner (61. Baur), Bilbija – Grimaldi (61. Marino)

Trainer: Ralf Kettemann