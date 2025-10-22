Eintracht Frankfurt hat in der Champions League die zweite hohe Pleite in Folge kassiert und muss um die K.o.-Runde bangen. Gegen den FC Liverpool verloren die Hessen 1:5 (1:3).

Eintracht Frankfurt bekommt seine Abwehrschwächen nicht in den Griff und muss in der Champions League um die K.o.-Runde bangen. Gegen den zuletzt ebenfalls kriselnden FC Liverpool verlor der Bundesligist trotz Führung mit 1:5 (1:3) und liegt nach der zweiten hohen Pleite in Folge in der unteren Hälfte der Champions-League-Tabelle.

Rasmus Kristensen (26.) hatte die Eintracht in Führung gebracht, doch der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (39.), Ibrahim Konaté (44.), Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) bereiteten den Frankfurtern nach dem 1:5 bei Atletico Madrid die nächste Lehrstunde.

Frankfurt mit mutigem Start

Bei der Eintracht saß Jonathan Burkardt, der beim 2:2 in Freiburg noch beide Tore erzielt hatte, überraschend nur auf der Bank und wurde von Ansgar Knauff ersetzt. Bei Liverpool standen im Gegensatz zum 1:2 gegen Manchester United Florian Wirtz und der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké in der Startelf.

Stimmen zu Frankfurt gegen Liverpool Mario Götze (Eintracht Frankfurt): "Wir haben 5:1 verloren, da brauchen wir nicht so richtig drüber reden. Das tut uns weh, wenn wir überlegen, dass wir 1:0 vorne waren. Dann kriegst du Standardtore, das ist immer ungünstig."



Florian Wirtz (FC Liverpool): "Wir sind wieder nicht gut ins Spiel gekommen, dann haben wir uns ein bisschen zusammengerafft und das Spiel noch mal gedreht. Wir wissen, was für eine Qualität wir in der Mannschaft haben. In der ersten Halbzeit habe ich mich noch ein bisschen schwergetan, in gute Räume zu kommen und den Ball unglücklich verloren vor dem Gegentor. Ich weiß, dass ich noch viel, viel mehr kann. Die zweite Halbzeit war schon ganz gut, aber von allen."

Beide Mannschaften steckten zuletzt in der Krise: Liverpool verlor die letzten vier Pflichtspiele, die Eintracht wartete seit Ende September auf einen Sieg und kassierte die meisten Gegentore aller Bundesligisten. Von mangelndem Selbstbewusstsein war aber nichts zu sehen: Frankfurt begann mutig und presste mit mehreren Mann tief in des Gegners Hälfte.

Liverpool dreht Spiel noch vor der Pause

Auch die erste Chance gehörte der Eintracht, doch Jean-Matteo Bahoya scheiterte an Liverpools Keeper Giorgi Mamardashvili. Im Gegenzug klärte Torwart Michael Zetterer, der die bisherige Nummer eins Kaua Santos ablöste, zweimal gegen Liverpools 144-Millionen-Euro Neuzugang Alexander Isak. In der Folgezeit übernahm Liverpool das Kommando - und lief nach einem Ballverlust von Florian Wirtz in einen Konter, den Kristensen zur überraschenden Eintracht-Führung abschloss (26.).

Liverpool schlug aber schnell und hart zurück. Einen Kopfball von Conor Bradley konnte Zetterer noch stark parieren, doch dann leistete sich die Frankfurter Hintermannschaft gleich mehrere Blackouts. Andy Robertson überspielte mit einem Pass auf Ekitiké vom eigenen Strafraum die gesamte Eintracht-Abwehr und der Ex-Frankfurter tunnelte Zetterer zum Ausgleich. Zwei Kopfbälle nach Ecken brachten noch vor der Pause die Vorentscheidung für die Engländer: Zunächst traf van Dijk, dann Konaté, jeweils unbedrängt von Frankfurter Abwehrspielern.

Frankfurt bricht auseinander, Wirtz legt vor

Auch nach der Pause blieb Liverpool dominant, während die Eintracht trotz Burkardts Einwechslung offensiv nichts mehr zustande brachte. Mehrmals verhinderte Zetterer einen höheren Rückstand, einmal auch mit Hilfe des Pfostens. Die Engländer ließen aber nicht locker, während Frankfurt auseinanderfiel. Bei den Toren von Gakpo und Szoboszlai, jeweils auf Vorarbeit von Wirtz, leistete die Eintracht kaum Gegenwehr. Erst jetzt war Liverpools Hunger gestillt und das Spiel plätscherte seinem Ende entgegen.

