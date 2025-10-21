Eintracht Frankfurt: Zetterer übernimmt Nummer eins von Santos

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller tauscht seine Nummer eins im Tor aus. Michael Zetterer wird Stammkeeper, Kaua Santos muss weichen.

Weil Kauã Santos zuletzt einige Patzer unterliefen, wechselt Eintracht Frankfurt den Torhüter. Das hat Coach Dino Toppmöller vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) angekündigt. Michael Zetterer wird im Tor stehen - und das nicht nur im Spiel gegen Liverpool.

18 Gegentore in fünf Spielen

Die Frankfurter reagieren damit auf die Fehler von Kauã Santos in den vergangenen Spielen. Nachdem der 22 Jahre alte Brasilianer zu Beginn der Saison von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war, kassierte er zuletzt 18 Gegentore in fünf Spielen.

Zuletzt unterlief dem Schlussmann beim 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg ein Patzer, den der Gegner in der Schlussphase zum Ausgleichstor nutzte.

Toppmöller: Santos "natürlich nicht begeistert"

Natürlich sei Kauã Santos über die Entscheidung "nicht begeistert gewesen", erklärte Toppmöller: "Wir werden mit Zetti in das Spiel morgen gehen und in die nächsten Wochen."

Gerade ist der Moment, dass Kauã noch mal einen neuen Anlauf nimmt und alles verarbeitet, was zuletzt passiert ist. „ Dino Toppmöller, Eintracht-Coach

Zetterer war im Sommer von Werder Bremen verpflichtet worden, nachdem der langjährige Eintracht-Stammkeeper Kevin Trapp zum französischen Erstligisten FC Paris gewechselt war.

