Jobe Bellingham: Vom BVB-Königstransfer zum Sorgenkind

Neue Chance gegen den FC Kopenhagen? Jobe Bellingham findet bei Borussia Dortmund noch nicht in die Spur, dabei sollte er den Klub doch kraftvoll in die Zukunft führen.

Jobe Bellingham kommt in Dortmund noch nicht richtig in Tritt. Quelle: ddp | Revierfoto

Jobe Bellingham hat bei Borussia Dortmund einen Stolperstart hingelegt. Sinnbildlich dafür steht eine Aktion vom vergangenen Samstag. Als das Topspiel des BVB beim FC Bayern auf der Kippe stand, fing der Engländer einen Ball mit letzter Kraft vor der Torlinie ab - schoss dann aber Münchens Michael Olise an: 2:0 für den Favoriten. Am Ende der entscheidende Treffer.

"Horror-Fehler" titelte das britische Boulevardblatt "Sun". "Ich sehe da überhaupt keine Schuld bei Jobe", sagte dagegen BVB-Trainer Niko Kovac. Die Wahrheit liegt wohl zwischen den Extremen.

Der FC Bayern dominiert das Gipfeltreffen mit dem BVB zunächst klar, führt aber nur mit 1:0. Nach der Pause ist es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die Münchner. 20.10.2025 | 14:11 min

Bellingham in die Jokerrolle abgerutscht

Tatsache ist, dass der Hoffnungsträger noch nicht angekommen ist in Westfalen. Im qualitativ und quantitativ dicht besetzten Dortmunder Mittelfeld hat der 20-Jährige gegenüber Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Pascal Groß meist das Nachsehen. Und zwischen Engagement und Ertrag klafft eine Lücke.

In den ersten beiden Liga-Spielen stand Dortmunds Nummer 7 in der Startelf, so wie man es von einem 30-Millionen-Euro teuren Königstransfer erwarten darf. Seitdem kommt Bellingham aber oft nur als Joker von der Bank. Auch in München war der tragische Held erst fünf Minuten auf dem Platz, als ihm das Malheur passierte. Insgesamt konnte er nur 15 Ballkontakte beitragen.

Die Skepsis bei seiner Verpflichtung war groß, aber jetzt hat Niko Kovac den BVB in die Champions League und zum besten Bundesliga-Start seit Jahren geführt. Wie hat er das hinbekommen? 16.10.2025 | 13:38 min

Der andere Bellingham zündete sofort beim BVB

In zehn Partien der neuen Saison bringt Bellingham es auf magere 318 Spielminuten, Zählbares ist dabei nicht gelungen. Bei der Klub-WM glänzte der Neue noch mit zwei Scorerpunkten.

Die Anpassung an die neue Liga, das neue Land, die neuen Kollegen scheint doch schwieriger als erwartet für den jungen Engländer. Natürlich ist da der lange Schatten seines Bruders Jude, der beim BVB ohne Anlauf zum Superstar aufstieg. Um Vergleiche zu umgehen, läuft Jobe mit seinem Vornamen auf dem Trikot auf. Dabei resultiert die Erwartungshaltung in Dortmund eher aus der Ablöse als aus familiären Banden.

Die haben sich anderweitig als schwierig erwiesen: Nach dem Liga-Auftakt auf St. Pauli (3:3) echauffierte sich Bellinghams Vater Mark im Kabinengang lautstark über die frühe Auswechslung des Juniors - in der F-Jugend mag Elternehrgeiz helfen, im Profifußball kommt das selten gut an.

Borussia Dortmund war mit einem enttäuschenden 3:3-Remis beim FC St. Pauli in die Saison gestartet. Enttäuschend deshalb, weil der BVB kurz vor Schluss mit 3:1 in Führung lag. 25.08.2025 | 12:31 min

Jobe Bellinghams große Qualitäten

Jobe Bellingham ist auf der Suche nach sich selbst, obwohl er so viele Erfolgsfaktoren mitbringt. Fokus und Härte etwa, die nötig waren, um mit AFC Sunderland in der Championship, der zweiten englischen Liga, zu bestehen. Oder die Physis, Technik, Übersicht und seine Leader-Qualitäten. Der Youngster führte die "Black Cats" zum Aufstieg in die Premier League. Am Ende der Saison wurde Bellingham zum "besten jungen Spieler des Wettbewerbs" gekürt.

Dortmunds Chefetage war so überzeugt vom jüngeren Bellingham, dass die Klub-Granden persönlich auf die Insel flogen, um den begehrten Strategen zu umwerben und dessen innere Zweifel zu zerstreuen, in die Fußstapfen des Bruders zu treten.

Der BVB versucht alles, um Bellingham zu stärken. Den 20-Jährigen nach dem München-Spiel kollektiv in Schutz zu nehmen und aufzubauen, ist bestimmt nicht verkehrt. Im besten Fall zahlt der Youngster mit der ersten Karrieredelle einfach nur wichtiges Lehrgeld.

Gegen Athletic Bilbao ließ sich Borussia Dortmund nicht die Butter vom Brot nehmen und machte aus der Überlegenheit einen Sieg. Beim 4:1 geriet der BVB dennoch ins Wanken. 01.10.2025 | 2:58 min

Kovac ist von Jobes Potenzial überzeugt

Gut möglich, dass er schon in der Champions League beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21 Uhr) die nächste Chance bekommt. Auch gegen Athletic Bilbao ließ Kovac im Zentrum rotieren und Bellingham von Beginn an ran. Auch da blieb der Engländer blass, half aber mit, die Weichen auf Sieg zu stellen. Kovacs Mantra zur Umsetzung seines Potenzials bleibt ein Ansporn: "Das wird alles kommen, davon bin ich überzeugt."

