Die Qualifikationsrunde der Champions League hat begonnen. Am Dienstag werden die ersten Rückspiele angepfiffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Paris Saint-Germain startet als Titelverteidiger in die neue Saison. Hier jubelt Désiré Doué, der im Finale 2025 gegen Inter Mailand zwei Tore erzielte. Quelle: firo Sportphoto

Mitte September beginnt die neue Saison der Champions-League . Vier deutsche Teams sind dank ihrer Bundesliga -Platzierung in der vergangenen Saison gesetzt. Die Auslosung der Ligaphase erfolgt am 28. August und wird live auf sportstudio.de gestreamt.

Auch die meisten weiteren Teilnehmer sind bekannt. Einige Klubs kämpfen jedoch noch in der Qualifikation um den Einzug in die "Königsklasse".

Wie läuft die Champions-League-Qualifikation ab?

Die Startplätze für die Champions League werden über zwei verschiedene Wege vergeben. Für die Ligaphase sind 29 von 36 Mannschaften direkt qualifiziert. Die übrigen sieben Startplätze werden in der Qualifikation ausgespielt.

Dafür gibt es eine Vorrunde zwischen den Meistern der kleinsten Länder. Hier wird ein Startplatz für die erste Runde der Qualifikation vergeben. Insgesamt gibt es drei Qualifikationsrunden sowie anschließende Playoffs.

Drei Qualifikationsrunden und Playoffs

In den drei Runden treten nationale Meister aus kleineren Ligen ohne feste Champions-League-Startplätze an (Champions-Weg). Weitere nicht-meisterliche Teams aus mittleren Ligen steigen in der zweiten Runde ein (Liga-Weg).

In den Playoffs kämpfen die Gewinner der letzten Qualifikationsrunde schließlich um die verbliebenen sieben Startplätze für die Ligaphase. In jeder Runde gibt es ein Hin- und Rückspiel - das Gesamtergebnis entscheidet, wer weiterkommt.

Champions-League-Kalender 2025/26 Qualifikationsphase: 8. Juli 2025 - 12. August 2025



Play-offs: 4. August 2025 - 27. August 2025



Ligaphase: 16. September 2025 - 28. Januar 2026



K.o.-Phase: 17. Februa 2026 - 30. Mai 2026

Welche Vereine sind in der Qualifikation dabei?

54 Mannschaften bestreiten die Qualifikation. Darunter sind eher unbekanntere Vereine wie der Shelbourne F.C. aus Irland oder Virtus AC 1964 aus San Marino.

Wie funktioniert der Champions-League-Modus?

Seit der vergangenen Saison gilt ein neuer Champions-League-Modus. Statt einer Gruppenphase, bestehend aus acht Gruppen mit je vier Teams, spielten die 36 Klubs erstmals in einer Liga mit Tabelle.

Jede Mannschaft bestreitet auch in dieser Saison acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner - jeweils vier zu Hause und vier auswärts. Es gibt allerdings kein Rückspiel gegen denselben Gegner.

Die acht Klubs mit der besten Tabellenplatzierung gelangen direkt ins Achtelfinale. Die Teams der Plätze 9 bis 24 ziehen in die Play-Offs ein und haben so noch die Chance aufs Achtelfinale. Alle weiteren Mannschaften sind ausgeschieden.

Wie verlief der neue Modus?

Die Bilanz der neuen Ligaphase fällt durchmischt aus. Viele Fans zeigten sich von der größeren Spannung überzeugt, die die neue Wettbewerbsform mit sich brachte, andere bemängelten die Komplexität und geringe Übersichtlichkeit des Systems.

"Ich will die Wahrheit sagen: Ich habe es versucht", sagte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany vergangene Saison nach der ersten Vorrunde der Ligaphase in Bezug auf seine Versuche, die Tabelle zu verstehen: "Ich habe meinen Sonntag daran verloren - und ich habe jetzt ungefähr im Kopf, was alles passieren muss."

Wann finden welche Phasen statt?

Die ersten Hinspiele der Qualifikation haben schon vergangene Woche begonnen. Am Dienstag stehen die Rückspiele auf dem Plan. Das Finale der nun beginnenden Saison steigt am 30. Mai 2026 in Budapest.