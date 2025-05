Christoph Biermann: Königsklasse zerstört nationalen Wettbewerb

Mich hat die Champions League dadurch anfangs etwas verloren. Das lag einerseits an der neuen Riesentabelle und auch am Modus: Es war extrem zufällig, wer gegen wen nur zu Hause oder nur auswärts spielt. Letztlich fand ich in der Vorrunde nur einige Spitzenspiele und die Playoffs interessant. Ich habe deutlich weniger geguckt und bin so richtig erst eingestiegen, als die K.o-Runde begann.