Francesco Acerbi will mit Inter Mailand auch im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain jubeln. Quelle: AFP

Woran lassen sich große Sportmomente erkennen? Vielleicht ja an solchen Szenarien: Am Samstag (21 Uhr, ab 19:25 Uhr live im ZDF) steigt in München das Finale der Champions League zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Es ist das wichtigste Spiel der Saison im europäischen Vereinsfußball - doch noch immer wird vor allem über einen Moment in der Runde zuvor gesprochen.

Acerbis Ausgleich gegen Barcelona - ein Moment, der bleibt. Quelle: dpa

Acerbis Ausgleich für die Ewigkeit

Der 3:3-Ausgleich von Inter Mailands Francesco Acerbi im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona ist dieser eine Moment. Ein alter Abwehr-Haudegen, der in der dritten Minute der Nachspielzeit wider alle Vorgaben in den gegnerischen Strafraum sprintet, den Ball in Stürmermanier in den Winkel donnert - und seine fast schon geschlagene Mannschaft in die Verlängerung rettet. Viel mehr Heldenepos geht nicht.

"What is Acerbi doing there?", fragte sich nicht nur Ex-Barca-Stürmer Thierry Henry bei CBS Sports. Was hat Acerbi da gemacht? Bis heute weiß das niemand so genau. Auch Acerbis Mitspieler Davide Frattesi - der schließlich das 4:3-Siegtor erzielte - gibt sich überfragt.

Fachleute und Mitspieler wundern sich

"Selbst wenn er es 600 mal versucht hätte, hätte er nicht noch mal so getroffen", sagte Mailands Mittelfeldspieler in dieser Woche:

Es war ein unglaubliches Tor, denn wir hatten noch einen anderen Stürmer auf dem Platz. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. „ Inter-Mittelfeldspieler Davide Frattesi

Acerbi lieferte keine Erklärung zu dem, was zu Recht als der bisher größte Moment seiner Karriere gilt. Er ließ seinen ausgelassenen Torjubel und eine Bilderstrecke in den sozialen Netzwerken für sich sprechen. "SIAMO IN FINALEEEEE!" - Wir stehen im Finale, schrieb er dazu. Einen Tag später teilte der 37-Jährige ein Foto, auf dem er sich glückselig die Hände vors Gesicht hält. "This is what it means" - das ist es, was es bedeutet.

Dramatische Vergangenheit

Vielleicht ahnte "Ace", so sein Spitzname, schon, was kommen würde. Sportseiten in aller Welt erzählten die bewegende Geschichte des Verteidigers noch mal von vorn. Das Serie-A-Debüt mit erst 23 Jahren. Der Tod seines Vaters Ende 2012, nachdem der gebürtige Mailänder - der gerade bei seinem Herzensklub AC Milan angekommen war - dem Alkoholismus verfiel. Die Diagnose Hodenkrebs im Sommer 2013. Die Rückkehr der Krankheit. Eine Chemotherapie, dann das Comeback 2014.

Und schließlich: der Aufstieg zu einem der besten Verteidiger des Landes sowie zum Nationalspieler und Europameister. Vor so einer Biografie erstrahlt selbst eine epische Fußballnacht im San Siro in einem anderen Licht.

Schon Erling Haaland ausgeschaltet

In Italien gilt der Mann mit den vielen großen Momenten in seiner Vita eigentlich mehr als perfekter Gegenspieler für die großen Stürmer. Auch das lässt sich natürlich an einem Moment festmachen. Bei Inters 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale 2023 gegen Manchester City schaltete Acerbi keinen Geringeren als Erling Haaland aus.

Der norwegische Stürmerstar sah auch im September beim 0:0 zwischen Inter und City in der Ligaphase kein Land gegen den 1,92-Meter-Mann, der trotz seines Alters als Idealbesetzung für die Position des zentralen Innenverteidigers im 3-5-2 von Simone Inzaghi gilt.

Zu alt für die Squadra Azzurra?

Inters Chefcoach war es, der Acerbi 2022 von seinem Ex-Klub Lazio nach Mailand lotste. Die anfänglichen Zweifel sind längst verflogen. Auch bei Luciano Spalletti: Italiens Nationaltrainer berief den Routinier erstmals seit Ende 2023 wieder ins Aufgebot der Azzurri, die in Norwegen in die WM-Qualifikation starten - gegen Haaland.

Die EM hatte Acerbi verletzt verpasst. Danach war er altersbedingt außen vor. Nach Italiens 3:3 im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinals gegen die DFB-Elf im März hatte Spalletti eine Nachfrage zum Verteidiger mit einer Gegenfrage abgeblockt: "Sie wissen, aus welchem Jahrgang Acerbi ist?"

Ein schlechter Bluff, wie sich herausstellte. Aber Acerbi kennt auch solche Momente.