Bei Marcus Thuram geht Simone Inzaghi kein Risiko mehr ein. Beim 1:0-Heimsieg gegen Hellas Verona in der Serie A am Samstagabend ließ Inter Mailands Chefcoach den Ex-Gladbacher 90 Minuten auf der Bank. Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona am Dienstag, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23.15 Uhr) hat höchste Priorität.