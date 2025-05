Der VfL Wolfsburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt. In den zwei verbleibenden Saisonspielen übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft. Nach der 0:4 -Niederlage bei Borussia Dortmund waren die "Wölfe" seit acht Spielen in der Bundesliga ohne Sieg geblieben.

"Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren. Diese Entscheidung haben wir in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrats-Präsidium getroffen", sagte Geschäftsführer Peter Christiansen.