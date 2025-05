Das Endspiel der Champions League findet am 31. Mai in München statt.

Wann und wo findet das Finale statt?

Austragungsort des Endspiels in der Champions League ist die Allianz-Arena in München. Nach 2012 wird das wichtigste Spiel des europäischen Klub-Fußballs zum zweiten Mal im Heimstadion des FC Bayern ausgetragen. Erstmals dann mit neuer Adresse. Als Homage an Fußball-Legende Franz Beckenbauer, lautet die neue Adresse der Arena nun: Franz-Beckenbauer-Platz 5.

Wo ist das Endspiel zu sehen?

Warum ist keine deutsche Mannschaft im Finale dabei?

Wie liefen die Spiele im Halbfinale?

Was sollte man zu Inter und PSG wissen?

Was ändert sich im Europa-Pokal 2025/26?

Sowohl für PSG als auch für Inter Mailand ändert sich nichts an der Verteilung der Europa-Pokal-Plätze in der Saison 2025/26. Aktuell stehen in der UEFA-Weltrangliste England und Spanien an der Spitze. Somit bekommt, nach der neuen CL-Regelung, sowohl die englische Premier League als auch die spanische La Liga einen weiteren Europa-Pokalplatz dazu.