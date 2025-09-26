UEFA Conference League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Die UEFA Conference League ist ein europäischer Wettbewerb im Fußball, welcher erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen wurde. Weitere Kontinentalwettbewerbe für Vereinsmannschaften in Europa sind die UEFA Champions League und die UEFA Europa League. ZDFheute informiert zur UEFA Conference League aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Das Stadion des RB Leipzig ist aus der Vogelperspektive zu sehen.
FAQ

Was Sie zur Conference League wissen müssen

Aktuelle Nachrichten zur UEFA Conference League

  1. Fans des VFB Stuttgart.

    Europapokal-Auslosung:Starke Gegner für Stuttgart und Freiburg

    mit Video
  2. Der Mainzer Jae-Sung Lee jubelt über seinen Treffer zur 2:1-Führung

    Conference League:Mainz spielt weiter europäisch

    von Andraes Heck
    0:58 min
  3. Mainzer Stürmer Nelson Weiper bejubelt seinen Treffer gegen Rosenborg Trondheim

    Conference League:Mainz 05 schießt sich in die Ligaphase

    mit Video
  4. Das Stadion des RB Leipzig ist aus der Vogelperspektive zu sehen.
    FAQ

    Mainz 05 aus der Bundesliga dabei:Was Sie zur Conference League wissen müssen

    von Jonas Faustmann
    mit Video
  5. Rosenborgs Tomas Nemcik (li) und der MainzerAndreas Hanche-Olsen.

    Conference League - Playoff:Mainz verliert in Trondheim

  6. DFB-Pokal, SG Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) jubelt nach dem Sieg.

    Vor Conference-League-Playoff:Mainz 05: Es wird intensiv

    von Meili Scheidemann
    1:11 min
  7. Crystal Palaces Trainer Oliver Glasner ruft im FA Community Shield Finale gegen den FC Liverpool

    Olympique Lyon behält Recht:Palace verliert Europa-League-Startplatz

  8. Nadiem Amiri und Robin Zentner

    Conference League - Playoffs:Mainz 05 muss nach Skandinavien

    mit Video
  9. Aleksander Čeferin mit dem Champions-League-Pokal

    Langjähriger UEFA-Präsident:Aleksander Čeferin - Machtkampf und Müdigkeit

    von Jonas Faustmann
  10. Im Vordergrund kniet ein Betis-Spieler, während im Hintergrund die Spieler des FC Chelsea in einer Jubeltraube feiern.

    Conference League:Chelsea dreht Finale gegen Betis Sevilla

  11. UEFA Conference League, Pokal, Maskottchen

    Conference-League-Finale:Kleiner Titel mit großer Bedeutung

    mit Video
  12. Innenansicht des Stadions in Breslau

    FC Chelsea gegen Betis Sevilla:Das Wichtigste zum Conference-League-Finale

  13. Ein Helfer platziert den Champions-League-Pokal auf einem Podest

    Frankfurt, Freiburg, Dortmund:Wer schafft's in die Champions League?

    mit Video
  14. Typical: Champions-League-Pokal

    Saisonfinale der Bundesliga:Sechs Teams kämpfen um Europa

    von Frank Hellmann
    mit Video
  15. Conference League: Florenz - Sevilla

    Conference League:Betis Sevilla und Chelsea erreichen Finale

    mit Video
  16. Enttäuschung be Heidenheims Jan Schöppner (l.) und Leonardo Scienza

    Aus in der Conference League:Heidenheims furiose Europa-Reise ist zu Ende

    von Sabine Fledersbacher

