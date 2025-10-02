1:0-Sieg bei Omonia Nikosia:Mainz 05 startet erfolgreich in die Conference League
Mainz 05 ist mit einem 1:0 bei Omonia Nikosia in die Conference League gestartet. Nadiem Amiri traf per Elfmeter und sorgte für den Auswärtserfolg.
Der FSV Mainz 05 hat nach neun Jahren Abstinenz einen gelungenen Start in das Abenteuer Europacup gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann zum Auftakt in die Ligaphase der Conference League 1:0 (0:0) bei Omonia Nikosia.
Unterbrechung nach Fan-Ausschreitungen bei Nikosia
Nationalspieler Nadiem Amiri traf per Foulelfmeter für die Mainzer (75.) beim 21-maligen Meister aus Zypern. Nach dem Treffer mussten beide Mannschaften für wenige Minuten in die Kabinen, weil die Omonia-Fans Gegenstände auf die FSV-Profis geworfen hatten.
Der FSV hatte zuletzt in der Saison 2016/17 in der Europa League gespielt, dort aber in der Gruppenphase ausgeschieden. In den ausstehenden fünf Partien der Ligaphase treffen die Mainzer auf AC Florenz, Lech Posen, Zrinjski Mostar, Samsunspor und Universitatea Craiova.
Mainz-Trainer Bo Henriksen entschied sich in Nikosia für eine Überraschung in der Startelf. Der erst 17 Jahre alte Verteidiger Kacper Potulski gab sein Profidebüt, nachdem er zuvor lediglich für die zweite Mannschaft der Mainzer zum Einsatz gekommen war.
Mainz kämpft in Nikosia mit schwachem Angriff
Die Rheinhessen, die mit lediglich vier Punkten aus fünf Begegnungen schwach in die Bundesliga-Saison gestartet sind, gerieten gleich in der Anfangsphase in einen offenen Schlagabtausch mit den Gastgebern. Die rund 1.500 mitgereisten FSV-Fans sahen gute Chancen auf beiden Seiten. Nach zehn Minuten beruhigte sich das Spiel. Die Mainzer, die ohne Maxim Leitsch, Jae-sung Lee und Dominik auskommen mussten, brachten in der Offensive kaum noch etwas zu Stande.
Defensiv waren die Gäste immerhin weitgehend sattelfest. Erst in der 36. Minute sorgte Amaud Nordin per Pfostentreffer wieder für ein offensives Ausrufezeichen der Mainzer. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen die Schlagzahl. Echte Chancen konnten sich die Mainzer, die am Sonntag in der Bundesliga beim Hamburger SV ran müssen, aber nicht erarbeiten. Ein berechtigter Elfer musste helfen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.