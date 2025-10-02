Mainz 05 ist mit einem 1:0 bei Omonia Nikosia in die Conference League gestartet. Nadiem Amiri traf per Elfmeter und sorgte für den Auswärtserfolg.

Willy Semedo (l.) von Omonia wird vom 17 Jahre alten Kacper Potulski unter Druck gesetzt. Quelle: dpa

Der FSV Mainz 05 hat nach neun Jahren Abstinenz einen gelungenen Start in das Abenteuer Europacup gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann zum Auftakt in die Ligaphase der Conference League 1:0 (0:0) bei Omonia Nikosia.

Unterbrechung nach Fan-Ausschreitungen bei Nikosia

Nationalspieler Nadiem Amiri traf per Foulelfmeter für die Mainzer (75.) beim 21-maligen Meister aus Zypern. Nach dem Treffer mussten beide Mannschaften für wenige Minuten in die Kabinen, weil die Omonia-Fans Gegenstände auf die FSV-Profis geworfen hatten.

Es ist okay. So ist Fußball. Hauptsache es ist nichts passiert. Natürlich gehört sich das nicht, aber ich verstehe die Emotionen, ich verstehe die Fans. „ Nadiem Amiri

Der FSV hatte zuletzt in der Saison 2016/17 in der Europa League gespielt, dort aber in der Gruppenphase ausgeschieden. In den ausstehenden fünf Partien der Ligaphase treffen die Mainzer auf AC Florenz, Lech Posen, Zrinjski Mostar, Samsunspor und Universitatea Craiova.

Mainz-Trainer Bo Henriksen entschied sich in Nikosia für eine Überraschung in der Startelf. Der erst 17 Jahre alte Verteidiger Kacper Potulski gab sein Profidebüt, nachdem er zuvor lediglich für die zweite Mannschaft der Mainzer zum Einsatz gekommen war.

Mainz kämpft in Nikosia mit schwachem Angriff

Die Rheinhessen, die mit lediglich vier Punkten aus fünf Begegnungen schwach in die Bundesliga-Saison gestartet sind, gerieten gleich in der Anfangsphase in einen offenen Schlagabtausch mit den Gastgebern. Die rund 1.500 mitgereisten FSV-Fans sahen gute Chancen auf beiden Seiten. Nach zehn Minuten beruhigte sich das Spiel. Die Mainzer, die ohne Maxim Leitsch, Jae-sung Lee und Dominik auskommen mussten, brachten in der Offensive kaum noch etwas zu Stande.

Defensiv waren die Gäste immerhin weitgehend sattelfest. Erst in der 36. Minute sorgte Amaud Nordin per Pfostentreffer wieder für ein offensives Ausrufezeichen der Mainzer. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen die Schlagzahl. Echte Chancen konnten sich die Mainzer, die am Sonntag in der Bundesliga beim Hamburger SV ran müssen, aber nicht erarbeiten. Ein berechtigter Elfer musste helfen.

Ich bin zufrieden, aber da war auch noch mehr drin, wir hatten einige Chancen, die wir hätten machen können. „ Junior Adamu

