Conference League: Kann Mainz weiter siegen

Conference League:Mainz gegen Universitatea Craiova klarer Favorit

Rumänien, Craiova: Fußball: UEFA Europa Conference League, CS Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05, Vorrunde, 4. Spieltag. Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) und Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) kämpfen um den Ball

Was in der Bundesliga derzeit so schwer fällt gelingt Mainz 05 bislan in der Conference League - Siegen. Gegen Universitatea Craiova sind die Mainzer auf jeden Fall klarer Favorit.

Quelle: Reuters

