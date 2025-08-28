Conference League: Mainz 05 schießt sich in die Ligaphase

Der FSV Mainz 05 steht in der Ligaphase der Conference League. Der Bundesligist setzte sich im Play-off-Rückspiel gegen Rosenborg Tronheim mit 4:1 durch.

Vertragsverlängerung und Tor für den Mainzer Stürmer Nelson Weiper. Quelle: dpa | Torsten Silz

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat sich in den Play-offs der UEFA Conference League gegen den norwegischen Verein Rosenborg Trondheim durchgesetzt. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel in Tronheim setzten sich die Mainzer im Rückspiel vor eigenem Publikum mit 4:1 durch.

Verteidiger Stefan Bell brachte die 05er in der 28. Minute in Führung. Auf den Ausgleich der Gäste durch Dino Islamovic (34.) antworteten Jae-Sung Lee per Kopf (43.) und Stürmer Nelson Weiper per Direktabnahme (44.) mit einem Doppelschlag.

Auslosung am Freitag

Nach der Pause sorgte Nationalspieler Nadiem Amiri (58.) vor 30.000 Zuschauern mit einem abgefälschten Schuss für den Endstand und damit auch für Feststimmung bei den Rheinhessen.

Gegen welche Teams die Mainzer in der Ligaphase spielt, entscheidet sich bei der Auslosung an diesem Freitag (13 Uhr) in Monaco. Sechs Gegner werden den Mainzern zugelost. Drei Partien spielen die 05er zu Hause, drei auswärts.

Weiper verlängert in Mainz

Schon wenige Stunden vor Anpfiff gab es für den FSV eine erfreuliche Nachricht mit der Vertragsverlängerung von Weiper bis 2029. Die Mainzer beendeten damit endgültig den Wirbel um den deutschen U21-Nationalspieler und so gab Weiper im Duell mit den Norwegern sein Startelf-Debüt in dieser Saison.

Der 20-Jährige war es auch, der gegen Trondheim früh die ersten Chancen hatte. Die Hausherren blieben am Drücker und belohnten sich durch Bell, der nach einem Kopfball von Lee den Nachschuss ins Tor beförderte. Rosenborg wiederum trat offensiv kaum in Erscheinung. Aus dem Nichts glich Islamovic aus.

Nach dem Schock mussten sich die Mainzer erst einmal sammeln. Dann aber sorgten Lee und Weiper mit ihrem Doppelschlag kurz vor der Pause für pure Ekstase. Die Mainzer blieben auch nach dem Seitenwechsel dominant und suchten die Vorentscheidung, die Amiri dann auch perfekt herbeiführte.

Wann finden die Spiele statt?

1. Spieltag: 2. Oktober 2025

2. Spieltag: 23. Oktober 2025

3. Spieltag: 6. November 2025

4. Spieltag: 27. November 2025

5. Spieltag: 11. Dezember 2025

6. Spieltag: 18. Dezember 2025



Play-offs zur K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026

