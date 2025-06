UEFA-Präsident: Aleksander Čeferin - Machtkampf und Müdigkeit

Čeferins Wahlmotto aus dem Jahr 2016 "Creating the Perfect Balance" ist heute wichtiger denn je. Mehr Spiele, mehr Investoren, mehr Kommerz - der Fußball befindet sich auf Kollisionskurs. Čeferin soll als Spitze der UEFA den Kollaps verhindern und den Fußball retten, wie ihn Fans einst liebten. In der Realität bedeutet das: Über Turniere entscheiden und Vereine sanktionieren.

Befürworter versprechen sich mehr Spannung, Kritiker befürchten eine Super League durch die Hintertür. Das steckt hinter den Änderungen in der Champions League zur neuen Saison.

Slowene mit schwarzem Gürtel

Čeferin wird am 13. Oktober 1967 in Ljubljana, der heutigen Hauptstadt Sloweniens geboren. Dort wächst er in einer angesehenen Akademikerfamilie auf. Vater Peter besitzt eine Familienkanzlei, die Sohn Aleksander später übernehmen wird. Nach Abschluss seines Jurastudiums spezialisiert er sich auf die Vertretung von Profisportlern und Sportvereinen.