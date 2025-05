Eklat bei FIFA-Kongress: Europa lässt Infantino sitzen

Europäer sind "wie ursprünglich geplant" abgreist

Infantino: Es lag am Flieger

Infantino mit Trump unterwegs

Ärger schon vor UEFA-Aktion

In den vergangenen Tagen hatte es viel Wirbel um die Reise von Infantino nach Saudi-Arabien und Katar gegeben. Der Weltverbandschef hatte dort an Treffen mit US-Präsident Trump teilgenommen, anstatt - wie sonst üblich - Veranstaltungen vor dem FIFA-Kongress zu besuchen. Trump und Infantino hatten sich zuletzt anlässlich der Vorbereitungen auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mehrfach getroffen.

"Great Job, Gianni", hatte Trump in Richtung Infantino bei einem Meeting während der Reise gerufen, wie in einem Video zu hören war. Dieser Meinung waren viele FIFA-Delegierte in Paraguay nicht. "Es ist wichtig, dass er die Tage anwesend ist, an denen wir anwesend sind. Das ist der wichtigste Treffpunkt für uns", hatte die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness vor dem Kongress gesagt.