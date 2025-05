Vor FIFA-Kongress: Infantino zwischen Trump-Tour und WM-Wahnsinn

Statt in Paraguays Metropole Asunciónschüttelt Gianni Infantino Hände in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Während sich die Fußball-Verbände auf den am Donnerstag beginnenden FIFA-Kongress in Südamerika vorbereiten, ist der Chef des Weltverbands in dieser Woche zunächst an der Seite von US-Präsident Donald Trump unterwegs. Dieser hält in Saudi-Arabien , Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten seine erste große Auslandsreise ab.