5:0-Show gegen Inter Mailand: PSG gewinnt Champions League

Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal in der Klubgeschichte die Champions League gewonnen. Im Finale von München deklassiert PSG Gegner Inter Mailand mit 5:0.

Nach 13 Jahren mit immer wieder vergeblichen Anläufen ist Paris Saint-Germain am Ziel seiner Träume angelangt. Mit einem 5:0 (2:0) im Finale gegen Inter Mailand hat Frankreichs Vorzeigeklub die Champions League gewonnen.

Seit dem Einstieg katarischer Sponsoren im Jahr 2012 investierte PSG über zwei Milliarden Euro in Spieler-Transfers, größtenteils für Weltstars. Den Erfolg nun schaffte eine vergleichsweise bodenständige Mannschaft. Auch ein Verdienst von Trainer Luis Enrique.

Die Tore beim unerwartet deutlichen Finalsieg in München erzielten Achraf Hakimi (12. Minute), Désiré Doué (20., 63.), Khvicha Kvaratskhelia (73.) und Senny Mayulu (86.). Für Inter, das in einem Halbfinale für die Ewigkeit den FC Barcelona ausgeschaltet hatte, war's eine Schmach.

PSG hebelt Inter-Abwehr aus

PSG startete mit Powerplay. 75 Prozent Ballbesitz standen nach den ersten zehn Minuten zu Buche. Den ersten Durchbruch schaffte Paris in der elften Minute: Ousmane Dembélé dribbelte von rechts in den Strafraum, hatte freie Bahn, machte aber viel zu wenig draus, und Inter-Keeper Yann Sommer parierte den harmlosen Schuss.

Das ging zu leicht, so darf sich eine Defensive mit dem Etikett "Top- Abwehr" nicht vorführen lassen.

PSG kontert zum 2:0

Inter orientierte sich nun zaghaft nach vorne - und wurde in der 20. Minute mit den eigenen Waffen geschlagen. Nach einem Einwurf ging der Ball verloren, und PSG schwärmte zum Konter - ein Spezialität Inters - aus. Im Vier-gegen-Vier hatte Dembélé das Auge für den freien Doué. Dessen wuchtiger 14-Meter-Schuss wurde von Inter-Verteidiger Federico Dimarco unhaltbar abgefälscht.

Inters Antwort fiel dezent aus. So blieben ein paar Flanken und halbgefährliche Kopfbälle von Franceso Acerbi und Marcus Thuram die einzige Ausbeute vor der Pause.

Inter zur Halbzeit mit 0:2 gut bedient

Eine komfortable Situation für PSG, das in der Defensive nicht sonderlich gestresst wurde und so geduldig auf die nächste Konterchance warten konnte. Wie in der 44. Minute, als sich Dembélé im Rücken von Dimarco davonschlich, den Ball aber nicht unterbrachte, weil der Winkel zu spitz war.