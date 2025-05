Champions League: Legendäre Final-Momente

Manchmal braucht es keine großen Worte, um einen großen Fußball-Moment auf den Punkt zu bringen. Der für seine Eloquenz bekannte TV-Reporter Marcel Reif kommentierte die Höhepunkte der ersten beiden deutschen Finalsiege in der Champions League mit Drei-Wort-Satzfetzen, die bei jedem Grundschüler rot angestrichen worden wären: "Ricken, lupfen jetzt" und "Kahn, die Bayern" sind in die TV-Geschichte eingegangen.

Dramen auf großer Bühne

Die "Mutter aller Niederlagen"

"Ich glaube, das war der Moment, an dem wahrscheinlich alle der Gegner, aber auch unsere Spieler gemerkt haben: Ihr könnt gegen mich heute nicht gewinnen", erzählt Kahn in der Doku.

Dieser Moment war auch deshalb so besonders, weil er jenen anderen korrigierte, der zwei Jahre davor als "Mutter aller Niederlagen" (Marcel Reif) in die Geschichtsbücher eingegangen war. "Wenn ich an Champions League denke, denke ich als erstes an Bayern gegen Manchester", sagt TV-Moderator Tommi Schmitt.