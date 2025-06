Champions-League-Sieger PSG: Das Spektakel gewinnt

Für Paris hingegen hätte die Gefühlexplosion kaum intensiver ausfallen können. Schließlich warten sie seit der katarischen Übernahme im Jahr 2011 sehnsüchtig auf eben jenen Titel, an dem sie seitdem so unzählige Male knapp vorbeischrammten: 2020 ging das Finale mit 0:1 gegen den FC Bayern verloren, davor und danach scheiterte man denkbar unglücklich in den entscheidenden K.o.-Spielen.