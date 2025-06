Fußball-Nationalmannschaft: Bisseck fällt aus - Kehrer rückt nach

Der Anblick des aus der Final-Arena humpelnden Yann Aurel Bisseck ließ schon erahnen, was kommen würde. Der schmerzhafte Endspiel-Abend in der Champions League kostet den deutschen Fußball-Nationalspieler mehr als den Königsklassen-Titel.

Der 24-Jährige von Inter Mailand fällt laut DFB-Angaben wegen muskulärer Probleme an der rechten Oberschenkelrückseite auch für das Final-Turnier der Nationalmannschaft in der Nations League aus - und möglicherweise auch für die in zwei Wochen beginnende Klub-WM mit Inter.

Bisseck am Oberschenkel verletzt

Beim 0:5-Debakel von Inter in der Münchner Arena war Bisseck in der 54. Minute für den ehemaligen Bayern-Profi Benjamin Pavard eingewechselt worden und musste rund acht Minuten später verletzungsbedingt wieder raus. Es war das größte Spiel seiner Karriere - und ein besonders bitteres.

Bisseck hielt sich den Oberschenkel und wischte sich nach seiner Auswechslung mit dem gelben Inter-Trikot die Tränen aus den Augen. Auf der Bank saß der Defensivspieler mit bandagiertem rechten Oberschenkel wie benommen. Mit zwei Inter-Tragetaschen in der Hand wollte der Innenverteidiger in der Nacht nur weg in den Mannschaftsbus - auf Interviews hatte er in diesem niederschmetternden Moment keine Lust.