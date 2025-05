Nations League: Amiri muss verletzt vom DFB-Team abreisen

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der "Mini-EM" am Mittwoch (21 Uhr/ZDF) in München auf Portugal mit Weltstar Cristiano Ronaldo. Im Endspiel am 8. Juni erneut in der Allianz Arena würde der Sieger des Duells zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich (5. Juni/Stuttgart) warten.