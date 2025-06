Die Fans in Deutschland dürfen sich auf vier top besetzte Partien in Deutschland freuen. Quelle: firo Sportphoto

Die Nations League wurde von vielen Fans lange Zeit belächelt. Nun findet sogar das Finalturnier, das sogenannte "Final Four", in Deutschland statt und man darf sich auf eine Art "Mini-EM" mit prominenten Teilnehmern freuen.

Wer nimmt am "Final Four" teil?

Zur Endrunde nach Deutschland haben es das deutsche Team, Frankreich, Spanien und Portugal geschafft. Die DFB-Elf setzte sich im Viertelfinale gegen Italien durch. Der kommende DFB-Gegner Portugal ließ Dänemark im Rückspiel erst in der Verlängerung hinter sich.

Was für ein Spiel: Die deutsche Nationalmannschaft dominiert Italien zunächst klar und muss am Ende doch zittern. Das 3:3 reicht für den erstmaligen Sprung ins Final Four. 24.03.2025 | 2:59 min

Das andere Halbfinale bestreiten Frankreich und Spanien. Die Franzosen machten eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel in Kroatien im Rückspiel wett - allerdings erst im Elfmeterschießen. Das benötigte auch Spanien, das die Niederlande niederrang.

Wo wird wann gespielt?

Im Dezember 2024 hatte UEFA-Exekutivkomitee festgelegt, dass der Sieger des Viertelfinals Deutschland - Italien Gastgeber sein wird. Nach dem Sieg der DFB-Elf wurden München und Stuttgart als Spielorte bestätigt.

Am 4. Juni stehen sich in München Deutschland und Portugal gegenüber. Das ZDF überträgt die Partie aus der Münchner Arena live ab 20:15 Uhr. Anstoß ist um 21 Uhr. Am 5. Juni spielen Spanien und Frankreich um das Ticket fürs Finale (21 Uhr).

Das Endspiel wird dann am 8. Juni in München ausgetragen. Anstoß dort ist dann ebenfalls 21 Uhr. Zuvor findet das "Kleine Finale" um Platz drei statt. Die beiden Verlierer der Halbfinals treten um 15 Uhr in Stuttgart an.

Die Termine im Überblick

4. Juni: Deutschland - Portugal (21 Uhr in München) - live im ZDF ab 20:15 Uhr

5. Juni: Spanien - Frankreich (21 Uhr in Stuttgart)

8. Juni: Spiel um Platz drei (15 Uhr in Stuttgart)

8. Juni: Finale (21 Uhr in München)

Die Preisgelder

Die Teilnahme an der Ligaphase hat allen Nationen zwischen 2,25 Millionen Euro (Liga A) und 750.000 Euro (Liga D) eingebracht. Das gleiche haben die vier Gruppensieger zusätzlich eingestrichen. Damit kassierte der Deutsche Fußball-Bund bereits 4,5 Millionen Euro.

Deutschland als Torhüter-Nation war gestern, ein neuer Manuel Neuer ist nicht in Sicht. Oder doch? Haben Youngster wie Urbig oder Atubolu das Potenzial zur Weltspitze? 13.03.2025 | 13:46 min

Die Finalteilnahme bringt weitere 4,5 Millionen Euro. Der Gewinn der Nations League sogar sechs Millionen Euro.

Welche Idee steckt hinter der Nations League?

Die Nations League bildet seit der Saison 2018/19 ein neues Ligasystem der UEFA. Damit werden Freundschaftsspiele durch Pflichtspiele ersetzt. Zudem bietet sie eine weitere Möglichkeit, sich für große Turniere zu qualifizieren.

Die Nationalmannschaften wurden in der ersten Ausgabe nach ihren UEFA-Koeffizienten in vier Ligen eingeteilt (Liga A-D). Im Zwei-Jahres-Rhythmus treten die teilnehmenden Nationen zunächst in einer Ligaphase gegeneinander an, diese beinhaltet sowohl Auf- als auch Abstiege.

Die Nations League der Männer ist ein kompliziertes Konstrukt. Amelie Stiefvatter erläutert den Modus des europäischen Turniers. 07.09.2024 | 2:05 min

Ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus und abwechselnd zu den Männern findet die Nations League der Frauen-A-Nationalteams statt. Die Premiere 2023/24 gewannen die Fußballerinnen aus Spanien.

Einfluss auf die WM-Qualifikation

Für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gehen 16 Startplätze nach Europa. Die zwölf Gruppensieger der europäischen Qualifikationsphase, die im März 2025 beginnt, erreichen die WM-Endrunde direkt.

Die vier übrigen Startplätze werden in Playoffs vergeben. In denen treten die zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation und die vier besten Gruppensieger der Nations League an, sofern diese in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht unter die besten Zwei gekommen sind. Die Playoffs bestehen aus zwei K-.o.-Runden.

