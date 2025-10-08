  3. Merkliste
Antonio Rüdiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Antonio Rüdiger

|
Antonio Rüdiger ist ein deutscher Fußballspieler, der für den spanischen Topklub Real Madrid spielt. Er gehört auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Antonio Rüdiger.

Biografie

Antonio Rüdiger wurde 1993 in Berlin geboren. Seine Mutter ist vor dem Bürgerkrieg aus Sierra Leone nach Deutschland geflohen. Zusammen mit fünf Geschwistern ist er in Berlin-Neuköln aufgewachsen. Dort begann dann auch seine Fußballkarriere unter anderem beim VfB Sperber Neukölln. Sein BUndesliga-Debüt feierte er 2012 für den VfB Stuttgart.