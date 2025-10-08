Antonio Rüdiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Antonio Rüdiger
|
Antonio Rüdiger ist ein deutscher Fußballspieler, der für den spanischen Topklub Real Madrid spielt. Er gehört auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Antonio Rüdiger.
Aktuelle Nachrichten zu Antonio Rüdiger
Real-Spiel unterbrochen:Rüdiger bei Klub-WM rassistisch beleidigt?mit Video
Wegen Ausraster im Copa-Finale:Nagelsmann zeigt Rüdiger "Gelb"mit Video
Kinhöfer über Rüdiger-Ausraster:"Hätte mir andere Konsequenzen gewünscht"von Ingo Konradmit Video
Nach Eklat im Pokalfinale:Rüdiger in Spanien für sechs Spiele gesperrt
Nationalspieler fällt aus:Knie-OP bei Antonio Rüdiger: Längere Pause
Nach Ausraster im Pokalfinale:DFB: Rüge, aber keine Strafe für Rüdiger
Nach Eklat bei Pokalfinale:Rüdigers Ausraster überschattet Flick-Triumph
CL-Aus für den Titelverteidiger:Der große Frust bei Real Madridvon Florian Haupt, Madridmit Video
Biografie
Antonio Rüdiger wurde 1993 in Berlin geboren. Seine Mutter ist vor dem Bürgerkrieg aus Sierra Leone nach Deutschland geflohen. Zusammen mit fünf Geschwistern ist er in Berlin-Neuköln aufgewachsen. Dort begann dann auch seine Fußballkarriere unter anderem beim VfB Sperber Neukölln. Sein BUndesliga-Debüt feierte er 2012 für den VfB Stuttgart.