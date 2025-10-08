Antonio Rüdiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Antonio Rüdiger wurde 1993 in Berlin geboren. Seine Mutter ist vor dem Bürgerkrieg aus Sierra Leone nach Deutschland geflohen. Zusammen mit fünf Geschwistern ist er in Berlin-Neuköln aufgewachsen. Dort begann dann auch seine Fußballkarriere unter anderem beim VfB Sperber Neukölln. Sein BUndesliga-Debüt feierte er 2012 für den VfB Stuttgart.