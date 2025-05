Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Antonio Rüdiger nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale scharf gerügt, wird den Nationalspieler aber nicht sanktionieren. Das teilte Sportdirektor Rudi Völler am Montag mit.

Völler: Rüdigers Verhalten "geht gar nicht"

Rüdiger sei "ein herausragender Fußballer und ein sehr emotionaler Typ, ein Kämpfer auf dem Platz". Das solle er auch bleiben. "Aber in diesem Fall haben er und einige Mannschaftskollegen sich von der schon vor dem Spiel extrem aufgeheizten Stimmung, die rund um den Verein unerklärlicherweise schon häufig herrschte, zu sehr anstecken lassen", sagte Völler, und er betonte: "Das geht nicht. Schon gar nicht als deutscher Nationalspieler."

Kroos verteidigt alten Mannschaftskollegen

Ex-Mannschaftskollege und Nationalspieler Toni Kroos verteidigte Rüdiger indes. "Der kriegt seine Strafe, die wird gerechtfertigt sein. Aber wir müssen trotzdem nicht so tun, als wenn er irgendjemanden umgebracht hat", sagte er am Rande einer Veranstaltung der Icon League in Düsseldorf: "Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer direkt mit dem Strom schwimmt."