"Er weiß, dass es falsch war. Irgendwann muss man ihm die Chance geben, es besser zu machen. In dieser Phase befinden wir uns jetzt", sagte Nagelsmann, der sich mit der DFB-Auswahl auf das Halbfinale in der Nations League am kommenden Mittwoch in München gegen Portugal vorbereitet. Rüdiger fehlt dem Team nach einer Knieoperation