Nations League: Stimmungstest für DFB-Frauen gegen Niederlande

Primäres Ziel aber ist eine erfolgreiche EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli), für die sich Wück in dieser Vorbereitungsphase wichtige Aufschlüsse erhofft. Würde Bremen zum Erweckungserlebnis, könnte der 51-Jährige in Wien noch ein bisschen experimentieren. Gerade in der Innenverteidigung war zuletzt viel Improvisation nötig. Mit Rebecca Knaak (Manchester City) und Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) gibt es diesmal zwei Alternativen mehr.Der endgültige EM-Kader wird bereits am 12. Juni nominiert. Einen weiteren Ausleseprozess will der Bundestrainer nicht, damit ab dem 19. Juni im Trainingslager in Herzogenaurach Klarheit herrscht. Bisher sind die Leistungen unter dem gebürtigen Unterfranken indes so wechselnd wie dieser Tage das Wetter in der norddeutschen Tiefebene. Aber es wären nicht weit mehr als 30.000 Tickets verkauft worden, wenn dieses Team nicht Erwartungen wecken würde.