Vor der Nations League: Störgeräusche bei den DFB-Frauen

Die Vorfreude in Bremen auf den Auftritt der deutschen Fußballerinnen ist groß: Fürs Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande als Europameister von 2017 im Weserstadion sind bereits über 27.000 Karten verkauft. Vier Tage später folgt der letzte Test gegen Österreich in Wien. Zudem geht es um den Gruppensieg in der Nations League - und damit die Teilnahme am Final Four.



Das endgültige EM-Aufgebot wird dann am 12. Juni berufen. Mit Beginn des Trainingslagers in Herzogenaurach am 19. Juni soll laut Bundestrainer Christian Wück jede wissen, woran sie ist. Aus dem Frankenland geht’s am 30. Juni direkt ins Basiscamp nach Zürich, ehe am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen das erste EM-Spiel steigt.