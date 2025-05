Knie-OP bei Antonio Rüdiger: Längere Pause für Nationalspieler

Ob Rüdiger rechtzeitig für das Finalturnier der Nations League in Deutschland fit sein wird, ist offen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 4. Juni im Halbfinale in München auf Portugal. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den Verteidiger für dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale scharf gerügt, auf eine Sanktion aber verzichtet.