Klub-WM - Real-Spiel unterbrochen: Rüdiger rassistisch beleidigt?

Der deutsche Nationalspieler gab in der Partie sein Comeback nach einer Knieoperation Ende April und wurde in der 78. Minute eingewechselt. Mit vier Punkten aus zwei Partien hat Real noch nicht das Achtelfinale bei der Klub-WM erreicht. Im letzten Gruppenspiel geht es in der Nacht zu Freitag (MESZ) gegen das punktgleiche RB Salzburg.