Klub-WM: Bayern schlägt Boca und erreicht Achtelfinale

Musiala muss verletzt raus

In den USA startet die Klub-WM. Unter den 32 Teams sind auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an Ausrichter FIFA.

Neben Olise, der in der 84. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck schon sein drittes WM-Tor erzielte, traf Torjäger Harry Kane vor 63.587 Zuschauern in der 18. Minute. Stürmer Miguel Marentiel konnte für Boca nach einem Konter und einem Stellungsfehler von Bayern-Verteidiger Jonathan Tah überraschend zum 1:1 ausgleichen (66.). Es war die erste Niederlage für die bislang so starken Teams aus Südamerika bei dem Turnier in den USA.